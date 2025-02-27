Şanlıurfa'da eğitim seferberliğinin marka ismi: BİGEP

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) başta olmak üzere bütün eğitim uygulamalarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı 2025 yılı Şubat Ayı Toplantısı Şanlıurfa Onikiler Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlendi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul İdarecileri ve öğretmenler katıldı.

Toplantıda Ocak ayı verileri değerlendirilerek önümüzdeki süreçlerde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Gün içerisinde iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilen buluşmalarda bir değerlendirme yapan Vali Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da eğitim seferberliğinin kararlılıkla devam ettiğini ve bu konuda en iyi yol haritasının Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi olduğunu söyledi.

"ŞANLIURFA'NIN BİGEP'İ SAHİPLENMESİ ÇOCUKLARIMIZ VE BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

BİGEP'in merkez, ilçe ve bütün kırsal okullarda örnek başarılarla gündeme gelmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Vali Şıldak, bu gelişmelerin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Vali Şıldak, "Şanlıurfa'da yaptığımız gözlemlerde artık BİGEP projemizin sahiplenildiğini ve tüm eğitim camiası tarafından benimsendiğini görüyoruz. Bu Şanlıurfa eğitimi adına çok olumlu bir gelişme.

Evet gerçekten hangi seviyede olursa olsun aldığımız terbiye, toplum düzeni ve nizamı konusundaki görüşler, dünyaya bakışımız, insana bakışımız, hayvan sevgisi gibi hayata dair herşey aileden çok öğretmenlerin rol model olarak benimsenmesi ile çıkan bir ürün. İnsan, yetişkin birey, çocuk, genç okuldan mezun ettiğimizde işte bizim durumumuz. BİGEP Urfa'nın eğitim seferberliğinin marka ismi, marka değeri haline gelmiştir. Kavramlara dikkat edersek; başarı, takip ve izleme. Takibin olduğu her yerde sonuçta bir değerlendirme vardır, değerlendirmenin sonunda da ödül veya ceza vardır. BİGEP iyilik hareketi olduğu için ödüllendirmeyi tercih etmiştir. Yine BİGEP fark oluşturan, gönülden katkı sunan, hayatımıza renk katan, iz bırakan, bizi biz yapan, değerlerimize sahip çıkan, öğretmenlerimizi saygıyla sevgiyle karşılayan bir projedir.

Dinamizm, hareket ve aktif çalışma ile çalışılırsa hangi kurum olursa olsun o kurum kalkınır. Bizim yapmak istediğimiz öğretmenleri ne yormak ne üzmektir. Sadece ilimizin eğitim ile ilgili temel meselelerinde güç birliği yaparak gençlerimize yön vermektedir. Aslında yaptığımız bir yol haritasıdır ve hazır bir çalışma takvimi oluşturmaktan ibarettir.

Bu projenin en güçlü tarafları; takip, değerlendirme, analiz etme ve sonuçların değerlendirilmesi ile ödüllendirme yapma imkanı sunmasıdır. Ve özellikle öne çıkan uygulama bileşenleri; aile ziyaretleri, sadece öğretmenleri bu projeye dahil etmekle yeterli kalmadık ve velileri de proje içerisine dahil ettik. Okul öncesi eğitimle ilgili aldığımız mesafe, devamsızlık konusunun üzerine gidiyoruz, okuma yazma konusunda birinci sınıflarda bu işi çözmek istiyoruz, rehberlik çalışmalarını yaygınlaştırmak istiyoruz, bununla birlikte kırsal okullarımızda da önem veriyoruz ve Anne Atölyeleri çalışmalarını çok önemli bir çalışma olarak görüyoruz.

Urfa denince artık güzel proje çalışmaları ile anılmak istiyoruz. Şehrimizi turizmin, eğitimin, güzel örneklerin sunulduğu bir şehir haline getirmek hedefimiz. Bu konuda da eğitim seferberliğimizin yanı sıra yapmak istediğimiz bir gelişim modelidir. Hayalleriniz varsa güçlüsünüz, hayalleriniz varsa faydalısınız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.