SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: "23 Nisan millet iradesinin hakimiyetinin ilan edildiği tarihi bir gün"

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Güner Dağlı, 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda millet iradesinin hakimiyetinin ilan edildiği tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı tarihin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliğin sembolü olan bu özel günü çocuklara ithaf etmesi, geleceğimizin teminatı olan genç nesillere duyduğu güvenin en açık ifadesidir. Çocuklarımızın çağın gerekliliklerine uygun, bilimsel düşünceyi benimsemiş, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarabilecekleri ortamları hazırlamak eğitim kurumlarının en temel görevleri arasındadır. Bu bilinçle SANKO Üniversitesi olarak ülkemizin yarınlarını şekillendirecek olan bugünün çocukları yarının yetişkinleri gençlerimizi donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Dağlı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
