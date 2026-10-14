Samsun Ladik'te okul servis şoförlerine trafik güvenliği ve mevzuat eğitimi verildi

Samsun'un Ladik ilçesinde okul servis araçları şoförlerine yönelik trafik güvenliği ve güncel mevzuat bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya jandarma ve trafik polisi ekipleri katıldı. Toplantıda, okul servis araçlarının çalışma esasları, sürücülerin yasal sorumlulukları ve öğrenci taşımacılığında alınması gereken güvenlik tedbirleri ele alındı. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, servis şoförlerine trafik kuralları ve güncel mevzuat hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmelerde hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımının sağlanması, öğrencilerin güvenli iniş ve binişlerinin temin edilmesi ve okul taşıtlarına ilişkin trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiği vurgulandı. Sürücülere ayrıca seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, belirlenen yolcu kapasitesini aşmamaları ve özellikle okul giriş çıkış saatlerinde daha dikkatli olmaları hatırlatıldı. Servis araçlarının bakım ve kontrollerinin düzenli yapılması, gerekli belge ve donanımların eksiksiz bulundurulması gerektiğinin de belirtildiği toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıyla okul servis taşımacılığının güvenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı