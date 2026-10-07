Haberler

Samsun Havza'da okul kantinleri sağlık ve gıda güvenliği için denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Havza'da okul kantinleri sağlık ve gıda güvenliği için denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza'da okul kantinleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihi, ambalaj ve muhafaza koşulları ile hijyen kontrol edildi; işletmeciler bilgilendirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki okullarda faaliyet gösteren kantin işletmelerine yönelik denetimler düzenlendi. Denetimlerde öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla kantinlerde satışa sunulan ürünler tek tek kontrol edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde bulunan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, ambalajlarının uygunluğu, muhafaza koşulları ve öğrencilerin sağlığı açısından uygun olup olmadığı incelendi.

Denetimlerde ayrıca sağlığa olumsuz etkileri bulunabilecek, okul çağındaki çocukların tüketimi açısından uygun olmayan ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Kantin işletmelerinin hijyen şartları ve ürünlerin saklama şartları da denetim kapsamında değerlendirildi.

Yetkililer, çocukların gün içerisinde zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri okullarda sağlıklı beslenme ortamının oluşturulmasının önemli olduğunu belirterek, okul kantinlerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasının sağlanması hedeflenirken, kantin işletmecilerine de gıda güvenliği ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı

Sıra geldi Kaan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı

Ne yapıyorsun Emirhan?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi'nin veda gecesinde skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı

Tarihi gecede büyük skandal! 85 bin kişi bir anda yuhaladı
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

Galatasaray'ın tüm planını yerle bir ettiler

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret
İstanbul'un kuzeyindeki iki baraj kurumak üzere! Papuçdere'de doluluk yüzde 2,55'e düştü

İki baraj kurumak üzere! Birinde su yüzde 3'ün altına indi
Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor

Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor