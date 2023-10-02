Samsun'da Sağanak Yağış Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Samsun'da etkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek bu kararın alındığı belirtildi.

SAMSUN'da etkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.