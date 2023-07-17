Samsun Bafra İHL Mezunlar Buluşması Gerçekleştirildi

Samsun Bafra İmam Hatip Lisesi(İHL) Mezunları ve Mensupları Derneği'nin(BAFİM-DER) "20. Geleneksel Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi. BAFİM-DER tarafından Bafra İHL okul bahçesinde organize edilen "20. Mezunlar Buluşması", mezunları bir araya getirdi. Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. BAFİM-DER Başkanı Hüseyin Dursun günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Dursun konuşmasında, "Dernek olarak sizlerin desteğiyle pek çok etkinliğe imza atıyoruz. Ben buradan faaliyetlerimize destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Okuyan kardeşlerimize burs sağlayan derneğimiz; maddi imkanı olmayan pek çok kardeşimize hayırseverlerin de katkılarıyla desteklerine devam etmektedir" dedi. Programda Bafra İHL mezunları AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar da birer konuşma yaptı. Program ilahiler ve pilav ve tatlı ikramıyla devam etti. Mezunlar buluşmasına gelen konuklar mezuniyet hatırası afişinin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, bir sonraki yıl tekrar buluşma temennisiyle ayrıldı. - SAMSUN

Samsun Bafra İmam Hatip Lisesi(İHL) Mezunları ve Mensupları Derneği'nin(BAFİM-DER) "20. Geleneksel Mezunlar Buluşması" gerçekleştirildi.

BAFİM-DER tarafından Bafra İHL okul bahçesinde organize edilen "20. Mezunlar Buluşması", mezunları bir araya getirdi. Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

BAFİM-DER Başkanı Hüseyin Dursun günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Dursun konuşmasında, "Dernek olarak sizlerin desteğiyle pek çok etkinliğe imza atıyoruz. Ben buradan faaliyetlerimize destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Okuyan kardeşlerimize burs sağlayan derneğimiz; maddi imkanı olmayan pek çok kardeşimize hayırseverlerin de katkılarıyla desteklerine devam etmektedir" dedi.

Programda Bafra İHL mezunları AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar da birer konuşma yaptı. Program ilahiler ve pilav ve tatlı ikramıyla devam etti. Mezunlar buluşmasına gelen konuklar mezuniyet hatırası afişinin önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, bir sonraki yıl tekrar buluşma temennisiyle ayrıldı. - SAMSUN