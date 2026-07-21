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Salihli'de iki yeni okul yükseliyor

Salihli'de iki yeni okul yükseliyor
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Manisa Salihli'de Yık-Yap Projesi kapsamında yapımı devam eden 32 sınıflı Fahriye Hanım İlkokulu ve 24 sınıflı Alparslan İlkokulu'nun kısa sürede tamamlanarak öğrencilere hizmet vermesi hedefleniyor. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü incelemelerde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Yık-Yap Projesi kapsamında yapımı devam eden 32 sınıflı Fahriye Hanım İlkokulu ile 24 sınıflı Alparslan İlkokulu'nun kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Salihli'de eğitim yatırımları kapsamında hayata geçirilen Yık-Yap Projesi çerçevesinde inşa edilen 32 sınıflı Fahriye Hanım İlkokulu ile 24 sınıflı Alparslan İlkokulu'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, yapımı süren okul binalarında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini hedeflediklerini belirtti. Güldoğan, ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacak Fahriye Hanım İlkokulu ile Alparslan İlkokulu'nun planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının amaçlandığını ifade etti.

Çocukların çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim yuvalarında öğrenim görmesi için eğitim yatırımlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Kaymakam Güldoğan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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