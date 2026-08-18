Prof. Dr. Hamza Al yeniden Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne mevcut Rektör Prof. Dr. Hamza Al yeniden atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, üniversitede görev süresinin devam edeceğini gösteriyor. Bu gelişme, akademik ve idari kadro tarafından memnuniyetle karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamza Al, yeniden atandı.
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü atamasına ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleşen atama doğrultusunda, mevcut Rektör Prof. Dr. Hamza Al görevine yeniden getirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı