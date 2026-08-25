ESOGÜ Rektörü Gümüşsoy’dan Malazgirt Zaferi’nin 955. Yıl Dönümü Mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajda, "Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiştir" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un mesajında, "Bu yıl ebedi vatanımız Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan şanlı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu adım adım Türk ve İslam yurdu haline gelmiştir. Buna son vermeye yönelik pek çok düşmanca girişime rağmen Anadolu, barış, huzur ve birlikte yaşama ruhu ile bugünlere gelirken, Türk milletinin adaletli ve hoşgörülü yönetim anlayışı da bin yıldır bu topraklarda kökleşmiştir. Şanlı zaferin yıl dönümünde başta Sultan Alparslan olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olması temennisiyle şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı