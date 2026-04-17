Haberler

Rektör Akkaya lise öğrencilerine etkili dinleme yöntemlerini anlattı

Rektör Akkaya lise öğrencilerine etkili dinleme yöntemlerini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, liseli gençlerle bir araya gelerek gürültü çağında etkili dinlemenin önemini anlattı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, liseli gençlerle bir araya gelerek gürültü çağında etkili dinlemenin önemini anlattı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları devam ediyor. Bu doğrultuda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bartın Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde gençlerle bir araya geldi. "Gürültü Çağında Dinlemeyi Öğrenmek" başlıklı etkinlikte, etkili dinleme becerisinin günlük hayattaki rolü vurgulandı.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, konuşmasına dinlemenin insan hayatındaki temel yerini anlatarak başladı. Gençlere dinleme becerisi hakkında bilgiler veren Rektör Akkaya, "İlk öğrendiğimiz beceri dinlemedir. Dinlemeden konuşmayı, okumayı ve yazmayı geliştiremeyiz. Eğer iyi bir dinleyici olmazsak iyi bir konuşmacı da olamayız. İnanılmaz bir gürültü çağında yaşıyoruz. 50 yıl önceki gibi hiçbirimiz kuş cıvıltılarının olduğu, ağaçlardaki o muhteşem hışırtı sesiyle karşı karşıya değiliz. Tabiatta değiliz, insanın yapay dünyasındayız. Bizim zamanımızda ders çalışırken bizi uyarıcı nesneler çok yoktu. Ancak bugün sizin çoklu uyaranlarla karşı karşıya olduğunuz gerçeği var" dedi.

Ayrıca iyi bir iletişimin temelinin dinleme olduğunu belirten Rektör Akkaya, "Cep telefonları, çevresel sesler ve sosyal etkileşimler dikkat dağınıklığına neden olabiliyor. Bu durum yüzeysel dinleme alışkanlığını da artırıyor. Öylesine dinleyen, yüzeysel dinleyen ya da sadece hata bulmak için dinleyen olmayın. Her dinlemenin bir amacı olmak zorundadır. Amaçsız hiçbir eyleminiz olmasın" ifadelerini kullanarak öğrencilere amaçlı ve bilinçli dinleme tavsiyesinde bulundu.

Ardından Rektör Akkaya'nın yönelttiği sorulara yanıt veren öğrenciler, kendi dinleme alışkanlıklarını değerlendirme fırsatı buldu. Samimi bir atmosferde ve etkileşimli şekilde gerçekleştirilen programda öğrenciler, dikkat süreleri ve ders içi odaklanma üzerine de görüşlerini paylaştı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
