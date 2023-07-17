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Prompt Mühendisliği Türkiye'de Sertifika Programı Olarak Verilmeye Başlandı

Eğitim Haberleri

Yapay zeka ile konuşmayı ve yapay zekayı yönetmeyi sağlayan prompt mühendisliğinin meslek olarak tercih edildiğini belirten Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi'nin CEO'su Mesut Karaağaç, prompt mühendisliğinin öğrencilere teknoloji ve yapay zekanın hayatımızdaki etkisini daha derinlemesine anlama ve bu alanlardaki becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu söyledi. Karaağaç ayrıca, prompt mühendisliği sertifika programının 12 yaş üstü tüm bireylerin katılımına açık olduğunu ve yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Yapay zeka ile konuşmayı ve yapay zekayı yönetmeyi sağlayan prompt mühendisliğinin meslek olarak tercih edildiğini belirten Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi'nin CEO'su Mesut Karaağaç "Prompt mühendisliğinin, öğrencilerimize teknoloji ve yapay zekanın hayatımızdaki etkisini daha derinlemesine anlama ve bu alanlardaki becerilerini geliştirme fırsatı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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