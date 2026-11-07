Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne tekrar atandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne tekrar atandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 7 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 4 yıllığına tekrar atandı. Kaçar'ın görev süresi 14 Eylül 2026'da sona ermişti; atamayla rektörlük 4 yıl daha sürecek.

Görev süresi 14 Eylül 2026 tarihinde sona eren ve uzun süredir Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevin sürdüren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne mevcut Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar tekrar atandı.

15 Eylül 2022 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar, 7 Kasım 2026 tarihli Remi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 4 yıllığına tekrar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı'nın 2026/385 nolu kararında, "Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi Rektörlüğüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 7'inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Turhan Kaçar atanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi

8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu62

Cemaate seslenen imamın videosu ortalığı kasıp kavuruyor

Fatih Erbakan'dan Fatma Betül Sayan Kaya çıkışı: Bu örgütün lideri kim ve nerede?

Erbakan'dan tutuklama sonrası olay soru: Bu örgütün lideri kim?
Torununu savunmak için 5 yaşındaki kıza tokat attı! Hapis cezasına çarptırıldı

AVM'de akılalmaz olay! Torununu savunayım derken hapse girdi
Mahmut Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!

Tanal’dan Grand Kartal Oteli önünde çağrı: Yarım adalet istemiyoruz!
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması 11 yıl sonra tamamlandı: 5 kişi hakkında 39 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ceza istendi

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması 11 yıl sonra tamamlandı
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak73

Galatasaray'da Osimhen depremi
Almanya ve Avusturya'da Cadılar Bayramı şekerlemelerine iğne ve çivileri çocuklar koymuş

Cadılar Bayramı'ndaki "şekerleme" skandalından çocuklar çıktı