Prof. Dr. İsak Emin Aktepe, EBYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığına yeniden getirildi

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. İsak Emin Aktepe yeniden atandı.

Yeniden atanması dolayısıyla fakültede program düzenlendi. Programa katılan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Aktepe ile bir araya geldi.

Kuyrukluyıldız, bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve fakülteye sunduğu katkılardan dolayı Aktepe'ye teşekkür ederek yeni görev döneminin hayırlı olmasını diledi.

Programda fakültenin eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Aktepe de kendisine duyulan güven dolayısıyla teşekkür ederek yeni dönemde fakültenin akademik gelişimine katkı sunmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı