Prof. Dr. Erdal Kendüzler, 35 yıllık hayalini gerçekleştirerek inşaat mühendisi oldu

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Kendüzler (52), yaklaşık 35 yıllık inşaat mühendisi olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. 3 yıl önce girdiği İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle bitirip mezun olan Kendüzler, "Hiçbir şey için geç değil. Yeter ki isteyin. Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin" dedi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Erdal Kendüzler, kendisine hedef olarak Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü belirledi ancak 1988 yılında girdiği sınavda Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümünü kazandı. Okulu bitirdikten sonra 3 yıl öğretmen olarak çalışan, ardından da akademik kariyerine başlayıp, profesörlük unvanını alan Erdal Kendüzler, İnşaat Mühendisliği bölümünü okuma hayalini gecikmeli de olsa gerçekleştirmeyi başardı. Erdal Kendüzler, 3 yıl önce yeniden üniversite sınavına girdi ve tek tercih yaparak MAKÜ İnşaat Mühendisliği bölümüne birinci sırada yerleşti. 4 yıllık bölümü de dereceyle 3 yılda tamamlayan Kendüzler, MAKÜ Veteriner Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törende mezuniyet sevincini eşi ve oğluyla birlikte yaşadı.

MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Hakan İnce, Erdal Kendüzler'in gayet başarılı bir öğrenci olduğunu söylerken, Doç. Dr. Altan Yılmaz da "Derste karşınızda bir öğrenci profesör var. Ders anlatırken biraz kendimize çeki düzen veriyorduk" dedi.