Prof. Dr. Çağrı Erhan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türk akademisyen, diplomat ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanıdır. 2015-2025 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi rektörü olarak görev yapmıştır. 28 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Başdanışmanlığa atanmış ve büyükelçi unvanı almıştır. Peki, Çağrı Erhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik ve siyasi kariyeri nasıl şekillenmiştir? İşte merak edilenler…

PROF. DR. ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

Türk akademisyendir. Türkiye cumhurbaşkanı başdanışmanıdır. 2015-2025 arasında Altınbaş Üniversitesi rektörü olarak görev yapmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu (1993). Ankara Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler dergilerinin kurucu editörlerindendir. 2014'te Uluslararası İlişkiler Dergisi Genel Koordinatörü olmuştur.

TRT ve Skyturk'te çeşitli yayınların yorumcu ve sunuculuğunu yapmıştır. TRT Haber kanalında Perşembe günleri 21.30'da yayınlanan Dışa Bakış programının moderatörüdür. Türkiye Gazetesi'nde Pazar günleri Diplomatik Muhakeme köşesinde yazmaktadır. TV100'de Tarihin Parladığı Anlar programını sunmuştur. TVNet'te yayınlanan Akıl Odası programında yorumcudur.

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), Türk Askeri Tarih Komisyonu, MEB Tarih Yazıcılığı Milli Komitesi, Avrupa Konseyi (Council of Europe) Tarih Eğitim Projeleri Editörler Kurulu, Uluslararası Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi gibi kuruluşlarda muhtelif makamlarda bulunmuş / bulunmaktadır. Şubat 2007'de Türk-Atlantik Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Şubat-Kasım 2008'de Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ocak 2009'da profesör olmuştur. 2009-2010 yıllarında USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Koordinatörlüğü ve USAK Transatlantik Araştırmaları Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2013'te Başbakanlık Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kuruluna, 2014'te Dışişleri Bakanlığı Arşivi Otomasyon Danışma Kuruluna seçilmiştir. Haziran 2015 - Şubat 2025 arasında Altınbaş Üniversitesinde rektörlük görevinde bulunmuştur. 2017'de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanmıştır.

1997-2015 yılları arasında Mülkiye'de ABD Diplomasi Tarihi, Siyasi Tarih, AB-Türkiye İlişkileri, Türk Dış Politikası; TOBB ETÜ'de Siyasi Tarih, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Ortadoğu dersleri vermiştir. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ATAUM) 2000-2003 yılları arasında müdür yardımcılığı, 2005-2015 yılları arasında müdürlük yapmıştır. Ankara Üniversitesi'nde, Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde Jean Monnet Chair (Jean Monnet Kürsüsü Başkanı) ve Karşılaştırmalı Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapmıştır.