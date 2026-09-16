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Pınarhisar’da öğrencilere uygulamalı güvenli trafik eğitimi

Pınarhisar’da öğrencilere uygulamalı güvenli trafik eğitimi
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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde öğrencilere yönelik düzenlenen "Güvenli Trafik Eğitimi" programında, jandarma ekiplerince trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde öğrencilere yönelik düzenlenen "Güvenli Trafik Eğitimi" programında, jandarma ekiplerince trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere güvenli yaya geçişi, okul servislerinde uyulması gereken güvenlik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmeleri ve küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarını öğrenmeleri amaçlandı.

Programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanı Abidin Özsarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ergin katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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