Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile Doğal Doğum Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dekanlar, akademisyenler, müdürler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

ÖĞRENCİLER SALONU TERK ETTİ

Sempozyumda konuşma yapmak üzere Sahneye Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, davet edildi. Öğrenciler, Topçu sözlerine başlar başlamaz salonu terk etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, sempozyuma ilişkin paylaşım yaparken öğrencilerin salonu terk etmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Net Globa Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi seremoniye Sivassporlu futbolcular 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıktı. Pankart büyük bir tepkiye neden oldu.