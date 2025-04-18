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Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, "Doğal Olan Normal Doğum" sempozyumunu protesto ederek salonu terk etti. Hatırlanacağı üzere Sivassporlu futbolcular Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmış ve gelişme yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığı ile Doğal Doğum Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dekanlar, akademisyenler, müdürler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

ÖĞRENCİLER SALONU TERK ETTİ

Sempozyumda konuşma yapmak üzere Sahneye Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, davet edildi. Öğrenciler, Topçu sözlerine başlar başlamaz salonu terk etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, sempozyuma ilişkin paylaşım yaparken öğrencilerin salonu terk etmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Net Globa Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi seremoniye Sivassporlu futbolcular 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıktı. Pankart büyük bir tepkiye neden oldu.

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Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

futbol kendi işine baksın

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Doğru normal doğum daha iyi neyine karşılar bu öğrenciler vatan derdinde değil ideoloji derdinde hep

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Haber YorumlarıHasan Turk:

İyi ya gencler bilincli.koyun degil.

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