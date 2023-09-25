Pamukkale Belediyesi, Ege ile Gaga Tiyatro Gösterisini Miniklerle Buluşturdu

Pamukkale Belediyesi, TRT Çocuk lisanslı Ege ile Gaga adlı tiyatro gösterisini ücretsiz olarak miniklerle buluşturdu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çocuklara seslenerek "Aynı kahramanlarımız gibi, hayvanları, doğayı sevin çocuklar. Doğayı koruyun" nasihatinde bulundu.

Pamukkale Belediyesi okulların açılmasıyla beraber, miniklere okula merhaba hediyesi olarak, en sevilen çizgi film kahramanlarından Ege ile Gaga'yı Pamukkale'ye getirdi. Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile TRT Çocuk lisanslı Ege ile Gaga adlı tiyatro gösterisi ücretsiz olarak, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda iki seans olarak miniklerle buluştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bizzat miniklerle birlikte izlediği Ege ile Gaga, Denizlili miniklerin yoğun ilgisiyle karşılandı. TRT Çocuk kanalının en sevilen çizgi filmlerinden biri olan Doğa dedektifleri ile anılan, gizemlerin peşini bırakmayan meraklı bir çocuk ve maceracı bir karganın sürükleyici maceralarının anlatıldığı Ege ile Gaga, Denizlili miniklere heyecan dolu bir macera yaşattı. Miniklere, eğlenceli anlar yaşatan Ege ile Gaga, Denizlili miniklerle yeni bir keşfin peşine düşerek, kıpır kıpır danslarıyla hem eğlendirdi hem de farkındalık oluşturdu.

Başkan Avni Örki'den çocuklara nasihat

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile Denizli'ye gelen Ege ile Gaga'nın Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde miniklerle buluşmasına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'de eşlik etti. Gösteri miniklere seslenen Başkan Örki, "Yaz boyunca çocuk şenlikler düzenledik. O çocuk şenliklerimizde mahallelerimiz cıvıl cıvıl o çocuklarımızın sesleriyle doldu. Elbette çocuklarımızın bu kahkahaları anneleri babaları da mutlu etti. Dolayısıyla bizlerde çok mutlu olduk. Okullarda artık açıldı. Okulumuzu, öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı özlemişiz. Bizde dedik ki okullar açıldığında, okula merhaba diyelim. Okula merhaba derken de, herkesi çok sevdiği ve benimde çok sevdiğim Ege ile Gaga'yı sizlerle buluşturmak istedik. Onlar doğayı çok seviyor, Ege çok meraklı, araştırmacı, aynı sizler gibi. Yelişi seviyor, hayvanları seviyor, hep bilgiyi seviyor. Bir de yanında Gaga var, bilge mi bilge. Aynı kahramanlarımız gibi, hayvanları, doğayı sevin çocuklar. Doğayı koruyun" dedi. - DENİZLİ