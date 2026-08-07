Erzurum Valisi Baruş, Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken'deki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Yıldız Camii ve Müderris Ahmet Efendi Camii'nde düzenlenen Erkek ve Kız Yaz Kur'an Kursları ile 4-6 Yaş Yaz Okulu Kur'an Kurslarını ziyaret etti. Ziyaret programı kapsamında kurslarda eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenen Vali Baruş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kurslardaki eğitim faaliyetleri ve müfredat hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Baruş, yaz Kur'an kurslarının önemine dikkat çekti. Bu kursların çocukların gelişimindeki rolünü vurgulayan Baruş, "Yaz Kur'an kursları, evlatlarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmelerine çok önemli katkılar sunmaktadır" diyerek eğitime katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Ziyaret, Vali Baruş'un öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı