Özel Öğrenciler Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti

İZMİR'de öğrenim gören orta ve ağır düzey zihinsel yetersizliği olan ve otizm tanısı alan öğrenciler, Ege Üniversitesi 'ndeki (EÜ) Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret ederek omurgasız ve omurgalı hayvanları tanıdı. Dinozorlar çağına yolculuk yapan özel öğrenciler, fosilleri yakından gözlemleme şansı buldu. Proje yürütücüsü Doğan Seyfettin Aldağ, proje ile özel öğrencilerin de merak duygularını geliştirip, fen bilimleriyle tanışmasını hedeflediklerini belirtti.

Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Ege Üniversitesi (EÜ) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliği hayata geçirilen 'Özel Öğrenciler Bilim Yolunda Doğanın Kucağında İlerliyor Projesi' ile zihinsel yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere doğayla iç içe bilimsel ve sanatsal etkinlikler sunuluyor. Bu kapsamda EÜ'deki Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, doğa gözlemi, bahçe terapisi, bilimsel gezi, yaratıcı drama, görsel sanat atölyeleri ve deney çalışmalarına katıldı. Orta ve ağır düzey zihinsel yetersizliği olan ve otizm tanısı alan öğrenciler, ziyarette omurgasız ve omurgalı hayvanları tanıdı. Dinozorlar çağına yolculuk yapan özel öğrenciler, fosilleri yakından gözlemledi.

'DOĞA SEVGİSİNİ DE AŞILAMAYA ÇALIŞTIK'

Projenin 3 yıldır TÜBİTAK tarafından desteklendiğini anlatan proje yürütücüsü Doğan Seyfettin Aldağ, Konak Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Meslek Okulu ve Buca Şeyh Şamil Özel Eğitim Uygulama Meslek Okulu'ndan 15'er öğrencinin ziyaretlere katıldığını söyledi. Aldağ, "Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünden yola çıkarak her öğrenciye bilimi tattırmak, merak duygularını geliştirip özel öğrencilerimizin de fen bilimleriyle tanışmasını istiyoruz. DEÜ ve EÜ özel eğitim bölümünden uzmanlar ve eğitmenlerimiz var. Projenin birinci ayağını EÜ Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Botanik Bahçesi'nde yaptık. İkinci ayağını Tabiat Tarihi Müzesi'nde yapıyoruz. Doğanın içinde çocuklar bitkileri, kuşları tanıdılar. Aromatik ve tıbbi bitkilere dokundular, kokladılar. Kuşları gözlemlediler. Çocukların kas koordinasyonunu geliştirmek amacıyla kuş yuvaları ve böcek otelleri yaptılar. Böylelikle doğa sevgisini de aşılamaya çalıştık" dedi.

'ÖĞRENCİLER MUTLU BİZ MUTLU'

Orta ağır düzey zihinsel engelli ve otizmli toplam 56 öğrencilerinin bulunduğunu kaydeden Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Çağatay Öztürk ise "Bu geziler onlara akademik, sosyal, bilişsel yönden birçok güzellik katıyor. Böyle etkinliklerin faydasını gördük. Onların mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Elimizden geldiğince farklı ortamlarda eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.

'FLAMİNGO VE PELİKAN YUMURTASI YAPTILAR'

Tabiat Tarihi Müzesi'nden entomolog (böcek bilimi uzmanı) Dr. Nilay Gürperçin de öğrencilere müze içerisindeki farklı bölümlerde bilgiler verdiklerini belirterek, "Kayaç ve mineraller galerisinde doğada bulunan kayaçları anlattık. Kömür ve çeşitleri hakkında bilgi verdik. Yanardağ maketini gördüler. Günümüzde yaşayan canlıların iskeletleri ve fosillerine ait örneklerini gördüler. Omurgalı hayvanların fosillerinden bahsettik. Dişli balina, deve kuşu, kanguru, yaban domuzu gibi hayvanların iskeletleri bulunuyor. 1970'li yıllarda Adana'nın Ceyhan Deltası'nda karaya vurmuş dişi balinanın iskelet örneğini gösterdik. Proje kapsamında oyun atölyelerinden birinde flamingo ve pelikan yumurtası yaptık. Kalıplarda su karışımlı alçı kullanarak yumurta maketi yapıyoruz. Müze anısı olarak isimlerinin yazılı olduğu yumurta hediye edeceğiz" dedi.

Özel öğrenciler Mehmet İsa Güven (16) ve Hatice Muhammed (21) de ilk kez bir müzeyi ziyaret ettiklerini belirtip, gezi sayesinde yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.