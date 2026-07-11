KBÜ'de Özbek akademisyenlere yapay zeka eğitimi sertifikaları verildi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ), Özbekistanlı akademisyenlere yönelik düzenlenen 114 saatlik üretken yapay zeka eğitim programı tamamlandı.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) tarafından düzenlenen programın kapanış töreninde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik iş birliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) tarafından Özbekistanlı akademisyenlere yönelik düzenlenen 114 saatlik "Integrating Generative AI into Education: Transforming AI from a Technological Challenge into a Cognitive Ally" eğitim programı sertifika töreniyle tamamlandı.

Programa Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile eğitim programında görev alan akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Hasan Solmaz, Türkiye ile Özbekistan arasındaki tarihi ve kültürel bağların akademik iş birlikleriyle daha da güçlendiğini belirterek, Özbekistan'ın kardeş ülke olduğunu ve ortak projeler ile eğitim faaliyetleri sayesinde bu birlikteliğin daha da gelişeceğini söyledi.

Karabük Üniversitesinin Özbekistan'daki üniversitelerle yoğun iş birliği içerisinde olduğunu ifade eden Solmaz, iki ülke üniversiteleri arasında karşılıklı ziyaretlerin, kongrelerin ve ortak bilimsel çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde yapay zeka uygulamalarının eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Solmaz, üniversitelerin bu dönüşümün öncüsü olması gerektiğini belirtti.

Karabük Üniversitesi olarak uluslararası akademik iş birliklerine önem verdiklerini ifade eden Solmaz, üniversiteler arasında öğretim üyesi değişimi ve ortak projelerin geliştirilebileceğini söyledi.

114 saat süren program kapsamında katılımcılara üretken yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu, yapay zeka destekli öğretim yöntemleri, dijital öğrenme araçları ve eğitimde yenilikçi uygulamalara ilişkin teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Program sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan Özbekistanlı akademisyenlere sertifikaları takdim edilirken, tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı