Haberler

ÖSYM, TR-YÖS/2'yi pazar günü 46 merkezde 6 dilde uygulayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, TR-YÖS/2'nin pazar günü yapılacağını duyurdu. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen adaylar için düzenlenen sınav, 15 il ve 22 ülkede toplam 46 merkezde 6 dilde uygulanacak; sonuçlar 5 Kasım'da açıklanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (TR-YÖS/2) bu pazar yapılacağını duyurdu.

Ösym, TR-YÖS'ün bu pazar günü yapılacağını duyurdu. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği sınav, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Sınavın; Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 22 ülkede toplam 46 sınav merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi. Sınav için ise 49 bina ve 239 salon kullanılacak. Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav; Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak. Soru kitapçığında sorular Türkçe olacak, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak.

Adaylara Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak

TR-YÖS'ün Türkiye saatiyle 11.15' te başlayacağı açıklanırken, sınavda adaylara Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testinde 40, Temel Matematik Testinde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, Ösym'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinden erişebilecek. Sonuçların ise 5 Kasım'da açıklanacağı ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacağı ifade edildi.

"Türkiye'nin yükseköğretim kapasitesi her geçen gün artmaktadır"

TR-YÖS uygulamasının Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "TR-YÖS, farklı ülkelerdeki nitelikli öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasına imkan sağlayan ortak bir ölçme sistemi oluşturdu. Türkiye'nin yükseköğretim kapasitesi ve uluslararası öğrenci potansiyeli her geçen gün artmaktadır. 46 merkezde uygulanacak sınav için gerekli hazırlıklar tamamlandı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

Fon krizinde 214 isim tek tek tespit edildi! Devlet enselerinde
Yakın arkadaşı Ozan Orhon kızını kaybeden Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Aradım, acıdan konuşamıyor

Ozan Orhon Atilla Taş’ın durumunu anlattı: Acıdan konuşamıyor
Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları
Brezilya'da üretilen savaş uçağı ilk kez havalandı

Kendi topraklarında ürettikleri savaş uçağı ilk kez havalandı
Tarihi Emevi Camisi 13 yıl sonra yeniden ibadete açıldı

Tam 13 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı
Camide servet dolu çantayı çaldı! Polis 620 dakikalık görüntüyü izleyip yakaladı

Camide servet dolu çantayı çaldı! 620 dakikalık takiple yakalandı