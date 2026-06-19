ÖSYM Başkanı Ersoy: "YKS süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım"
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS sınavı süresince adayların olumsuz etkilenmemesi için vatandaşlara sessiz olma, korna çalmama ve inşaat çalışmalarına ara verme çağrısı yaptı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım; korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim" dedi.
ÖSYM Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi açıklama yaptı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara uyarıda bulunarak "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süresi boyunca adaylarımızın olumsuz etkilenmemesi için lütfen sessiz olalım; korna çalmayalım, inşaat çalışmalarına ara verelim. Milli takımımızın galibiyeti sonrası sevincimizi sokaklara taşımamamız çok önemli. Bir yıllık emek boşa gitmesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA