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ÖSYM, 4 Ekim KPSS Ön Lisans giriş belgelerini 24 Eylül'de erişime açtı

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ÖSYM, 4 Ekim KPSS Ön Lisans Sınavı'na girecek adayların giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınav yerini gösteren belgeyi 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren AIS'ten alabilecek; sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 4 Ekim'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim tarihinde uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 24 Eylül tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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