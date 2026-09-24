ÖSYM, 4 Ekim KPSS Ön Lisans giriş belgelerini 24 Eylül'de erişime açtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 4 Ekim'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Ösym tarafından yapılan açıklamada, "4 Ekim tarihinde uygulanacak Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 24 Eylül tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 4 Ekim tarihinde uygulanacak KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı