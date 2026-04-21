Rektör Baş: '2027 yılı itibarıyla kampüsümüzde fakültesiz bina kalmayacak'

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin son yıllarda her alanda büyük bir ivme kazandığını belirterek, "2027 yılı itibarıyla kampüsümüzde fakültesiz bina kalmayacak" dedi.

Ordu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Başarı-Teşvik Ödül Töreni'nde farklı kategorilerde verilen başarı ödülleri sahiplerini buldu. Morfoloji binası konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, üniversitenin son yıllarda hem akademik hem de sosyal alanda büyük bir ivme kazandığını belirtti. Rektör Baş, Ordu Üniversitesi'nin dünya sıralamasında ilk 1000 bandına girmesinin ve YÖKAK tarafından akreditasyon onayı almasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Rektör Baş ayrıca mezunlara uluslararası geçerlilik sağlayan "Mavi Diploma" verme hakkının kazanılmasının üniversitenin çıtasını yükselttiğini ifade etti.

Ordu Üniversitesi'ndeki aktif öğrenci oranının yüksekliğine dikkat çeken Rektör Baş, kayıt yaptıran yaklaşık 18 bin 700 öğrencinin yüzde 99'unun eğitimlerine aktif olarak devam ettiğini ve bu durumun öğrenci memnuniyet anketlerine de yansıdığını dile getirdi. Üniversitenin öğrenci odaklı bir anlayışla yönetildiğinin altını çizen Rektör Baş, Ordu Üniversitesi'nin öğrenci memnuniyetinde Karadeniz Bölgesi'nde birinci, Türkiye genelinde ise 11'inci sırada yer aldığını ifade etti.

Ordu Üniversitesi'nin fiziksel gelişimi ve inşaat projeleri hakkında bilgi veren Rektör Baş, 2027 yılı itibarıyla kampüs içerisinde binası bulunmayan fakülte kalmamasını planladıklarını vurguladı. Rektör Baş, "Bu sene Güzel Sanatlar Fakültesi binamızın temelini atacağız. Yine Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi binamızın ikinci etabını Deniz Ticaret Odası Başkanlığının desteğiyle gerçekleştireceğiz. İnşallah 2026'nın sonunda, 2027'nin başında Mühendislik Fakültemizin ve Teknoparkımızın da temelini atacağız. 2027 yılı itibarıyla kampüsümüzde fakültesiz bina kalmayacak" diye konuştu.

Programın devamında akademik başarı, yılın iş birliği, kamu-üniversite-sanayi, vefa, etkinlik düzenleme, memnuniyet, toplumsal katkı gibi birçok kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. - ORDU

