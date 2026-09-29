Haberler

Önder Uçak, Eğitim Bir-Sen'in Muğla'daki delege seçimlerinin tamamlandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Önder Uçak, Eğitim Bir-Sen'in Muğla'daki delege seçimlerinin tamamlandığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 1 Eylül'de başlayan seçim sürecinin Muğla'daki delege seçimleriyle tamamlandığını açıkladı. Uçak, genel kurulların yapılacağını, kongrelerde yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile üst kurul delegelerinin belirleneceğini söyledi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın 1 Eylül'de başlayan seçim sürecinin Muğla'da gerçekleştirilen delege seçimleriyle tamamlandığını açıkladı. Uçak, seçimlerin belirlenen takvim, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, tüm üyelerin oy kullanma hakkına sahip olduğunu söyledi. Üyelerin sandığa gösterdiği ilginin sendikal demokrasi açısından önemli olduğunu ifade eden Uçak, seçimlerin teşkilat içerisinde birlik ve beraberliği güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından şube olağan genel kurullarının yapılacağını belirten Uçak, kongrelerde yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile üst kurul delegelerinin belirleneceğini, ardından ilçe başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

"Seçimlerimiz genel seçim titizliğiyle yürütülüyor"

Seçim sürecinin belirlenen kurallar doğrultusunda yürütüldüğünü ifade eden Uçak, "Askı tutanaklarından itiraz sürelerine, sandık görevlilerinden oy pusulalarına, oyların sayımına kadar bütün süreç yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Üyelerimiz kendi iradelerini sandığa yansıtıyor. Sonuç ne olursa olsun, teşkilatımız birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam ediyor" dedi.

Seçimlerin bir ayrışma değil, ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirme süreci olduğunu belirten Uçak, "Seçimler bittiğinde geriye hepimizin ortak değeri olan Eğitim-Bir-Sen kalır" ifadelerini kullandı.

"İstikrar sürsün, teşkilatımız büyüsün"

Yeni dönemde teşkilat kültürüne bağlı kalarak çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Uçak, "Özümüzden kopmadan, kuruluş felsefemize ve teşkilat kültürümüze sadık kalarak yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Uçak, seçim sürecinde emeği geçen üyelere, ilçe başkanlarına, şube yönetimine, sandık kurullarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde de aynı samimiyet ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Daha güçlü bir teşkilatı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi

Fon krizinde yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan "Derhal" resti
Fon soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı, sayı 56'ya yükseldi

Milyarlık fon soruşturması giderek büyüyor! Sayı yine arttı
İspanyol oyuncu Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı

Hande Erçel'e dünyaca ünlü oyuncudan sürpriz hamle!
Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı

Motosiklet kazası geçirmişti! İzzet Özilhan'ın son hali ortaya çıktı
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor! Satış tarihi belli oldu
Sonbaharda Erzurum'a kış geldi! Zirve beyaza büründü

Sonbaharda bir ilimize kış geldi! Zirve beyaza büründü