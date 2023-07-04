OMÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç Hukuk Fakültesi'nden Mezun Oldu

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç (64), Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bilgiç, mezuniyet belgesini mevcut Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın elinden aldı.

OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü içerisinde yer alan Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2022-2023 dönemi mezunları diplomalarını aldı. Mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Mehmet Tülazoğlu Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Ak, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ve akademisyenler ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Prof. Dr. Bilgiç, ÖSYM yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 23'ü uluslararası olmak üzere 60'ın üzerinde makalesi bulunan Bilgiç, iki kitapta da çeviri kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ağustos 2016'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğüne atanan Bilgiç, bu görevini Ağustos 2020'ye kadar sürdürdükten sonra görevini Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'a devretti.