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Okulların tatil edilmediği Ankara'dan bir görüntüye bakın

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Kar yağışının azalacağı gerekçesiyle okulların tatil edilmediği Ankara'da çekilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu.

Yurdun birçok bölgesinde görülen kar yağışının ardından okulların durumu merak edilmişti. Başkant'te eğitimini sürdüren öğrenciler için açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, kentte kar yağışının azaldığını belirterek bugün okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

"OKULA KAYARAK GİDİYORLAR"

Başkent'te okulların tatil edilmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çekilen bir görüntü "Okula kayarak gidiyorlar" yorumlarını da berberinde getirdi.

Okulların tatil edilmediği Ankara'dan bir görüntüye bakın
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