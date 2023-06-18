AYT'ye geç kalan öğrenci, velilerin ısrarının ardından sınava alındı

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için sabah saatlerinde okulların önünde kuyruk oluştu. İstanbul Avcılar'da bir öğrenci okula vardığında kapıların kapandığını görmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Çevredeki velilerin ısrarı sonucunda görevliler adayı içeri aldı. Gencin koşarak okula girdiği anlar kameralara yansıdı.

Üniversite adayları, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde okul önlerinde beklemeye başladı. Avcılar'da sınava girecek bir öğrenci ise, sınava son anda yetişti. Kapılar kapandıktan sonra okul önüne gelen öğrenci, velilerin ısrarı sonucu, görevlilerin kapıyı açmasıyla içeri girdi.

SAAT 10.00'DA KAPILAR KAPANDI

Öğrencilerin aylardan bu yana hazırlandığı YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Test sınavı saat 10.15'te başladı. Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu ile hemen yanındaki Sabancı İnsa 50'nci Yıl Lisesi'nde de saat 10.00'u gösterdiğinde bahçe kapıları kapatıldı.

VELİLERİN ISRARIYLA İÇERİ GİRDİ

İnsa 50'nci Yıl Lisesi'ne kapının kapanmasından hemen sonra elinde sınava giriş kağıdı ile gelen bir öğrenci ise, bir süre çaresizce bekledi. Görevlilerle konuşan öğrenci için, velilerin de ısrarıyla kapı açıldı ve öğrenci içeri alındı. Öğrenci koşarak okul bahçesine girdi. Öğrencinin sınava gireceği okul yerine yakındaki bir başka okula gittiği için geç kaldığı öğrenildi.