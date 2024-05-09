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Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu

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Öğretmenlere yönelik artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler yarın iş bırakacak. Okulların yarın tatil olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri açıklama yaptı. İddialar yalanlanırken yarın okulların açık olacağı vurgulandı.

İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto ediliyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yarın ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Pek çok sendikadan yapılan çağrılara göre, yarın kapsamlı bir katılım olacağı öngörülüyor.

"OKULLAR TATİL" İDDİASINA YALANLAMA

Sosyal medyada "Okullar yarın tatil" iddiasına ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı. Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi. Ancak yarın tüm gün derslere girmeme kararı aldı.

BAKAN TEKİN SENDİKA BAŞKANLARIYLA BULUŞTU

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin dört eğitim sendikasıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Birlikte sürece sahip çıktığımızı gösteren bir basın açıklaması yapmak üzere iki sendika başkanı arkadaşımız bizimle beraber bu sürece sahip çıkmak konusunda yanımızda oldular. Her iki sendikaya da teşekkür ediyorum." dedi. Tekin, Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

ÖĞRETMENE ŞİDDETE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu sürecinde eğitim çalışanlarına ve öğretmenlere şiddetle ilgili yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Tekin, "Hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak hükümlere taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini teklif ettik. Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini talep ettik. Bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanmasının yolunun kapatılmasını talep ettik. Bir de kanun metninde özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayımlarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin bu sürece sahip çıkacağından eminim." dedi.

"81 İLDE İŞ BIRAKACAĞIZ"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Bakan Yusuf Tekin'in davetini önemsediklerini, söz konusu eğitim çalışanlarının canı olduğunda hiçbir ayrılık gözetmeden bu konuda ortak hareket etmeyi son derece önemli bulduklarını belirtti. Toplantının ardından TBMM önünde eğitimde şiddete ilişkin basın açıklaması yapacaklarını hatırlatan Yalçın, ayrıca yarın 81 ilde iş bırakacaklarını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (17)

Özgür Sevindik:

Ögretmenlerinde pek umurunda sanki meslektaşlarına yapılan resmen 1 gün olsun yatma peşindeler neden. Cumartesi. Yada pazar protesto edilmiyor adamın ölüsünden dahi nemalanıyorlar

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Tamer Ozsan:

çocuklara az önce bilgi vermişler yarın okula gelmeyin diye. Yok yazacaklarmı diye sordum evet dedi. peki öğrenciye gelmeyin diye söyleyen okul yönetimi çocuklara devamsızlık yazarken, öğretmen görevine gitmeyince soruşturma açıp 1 günlük ücretini kesecekmisiniz diye soruyorum.

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Yasin:

Biz okula gelmeyin demedik. Velilere iş bırakacağımızın bilgisini verdik sadece. Ve evet bir günlük ücretimiz kesilecek. Umrumuzda mı sence ücret? Veliler okul basıp öğretmen dövüyor, öğrenci öğretmen vuruyor siz ücret soruyorsunuz. Yere batsın ücreti. Çıkıp bir taneniz de öğretmenlerin hakkını savunan bir yorum yazmıyorsunuz.

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Tamer Ozsan:

Bir insanın katledilmesine ve bu bir egitmense , senden bin defa fazla karşısındayım bunu bil. Ancak eğitim ve öğretim yapacağınız saatlerde bu eylemi yapmak yanlış. hafta sonu yapabilirsiniz.

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Tamer Ozsan:

Vatan için görev yapan şehit olan polisin, askerin arkadaşları görev yerlerini terk ediyormu, greve eyeme çıkıyormu. Onlar ne yapsın üzülmüyor mu sence

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yanıt6
Halit Çelebi:

tamer asker ile polisin öğretmenlerle görevi bir mi asker polis ölümü bile bile gitmiyor mu öğretmenler savaşa mı gidiyor neden öldürülsün

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gürcan Balaban:

Önce asker, polis, öğretmen ayrımını iyi yapalım hepsi kutsal meslekler ancak hepsinin farklı görevleri var. Asker ve polis ülkeyi koruyor ona göre eğitim alıyor. Öğretmen eğitim işiyle ilgili bildiğiniz gibi ancak şöyle de yapabiliriz öğretmende asker ve polis gibi silah tasiyabilsin kendini koruyabilsin hem iş bırakmak zorunda kalmazlar hem kendilerini koruyabilirsiniz.

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Mehmet Dinler:

savaştaki asker öldü diye grev mi olur? okul, savaş bölgesi mi? biz şehit verdiğimizde yasımızı tuttuk, arkasından ağladık, tabutunu sırtladık, arkada kalnlara sahip çıktık. öğr olduk vatana başka türlü hizmet etmek istedik. bunu da bilgimizle yapalım dedik canımızla değil. biz sence teröristlerle mi uğraşıyoruz? eğer çatışmaya gitmek isteseydim asker olurdum. biz demedik mi savaşlar dursun insanlar ölmesin ama ne yapalım? maskat burada ses çıkarmak ki ses çıkmış herkes bir fikir belirtiyor.

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emmi:

öğretmen mesaj atmış ben yarın yokum diye.şimdi çocuklar boş duvarlara bakmak için mi okula gidecek

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Hüseyın Taşer:

Bu ne saçmalık öğretmenlere derhal soruşturma açılmalı. Bu ülkede yıllarca askeri ile polisi ile şehit verdık. eğitim önemli diyor lar. ama maalesef

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