Okul Müdürü Tarlada Buğday Hasadı Yaparak Okula Destek Oluyor

MANİSA'nın Salihli ilçesinde okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekip, yaz tatilinde tek başına hasat yapan okul müdürü Yakup Ateş (42), kazandığı geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor. Bu yıl 30 ton buğday elde ettiğini belirten Ateş, "En güzel tatilim; yaptığım projelerin sonuç vermesi" dedi.<İlçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu Müdürü Yakup Ateş, 2 yıl önce okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekmeye başladı. Yaz tatilinde buğday biçip, gelir elde eden Ateş, bu yıl da aynı uygulamaya devam etti. Tek başına tarla sürüp, hasat yapan Ateş, kazandığı geliri okula ve ihtiyaç sahibi öğrencilere harcıyor.