Haberler

Eğitim Bir-Sen'den "Öğrenci Gelişim Raporları" için eylem kararı

Eğitim Bir-Sen'den 'Öğrenci Gelişim Raporları' için eylem kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlere zorunlu tutulan Öğrenci Gelişim Raporları uygulamasına karşı eylem kararı aldı. Sendika, raporların gönüllülük esasına göre hazırlanmasını savunuyor.

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, öğretmenlere zorunlu tutulan "Öğrenci Gelişim Raporları" uygulamasına ilişkin genel merkez tarafından eylem kararı alındığını açıkladı.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, öğrenci gelişim raporlarının öğretmenler tarafından gönüllülük esasına göre hazırlanması gerektiğini savunduklarını belirtti. Uygulamanın mevcut haliyle öğretmenlere ek iş yükü getirdiğini ifade eden Miran, bunun angarya yasağına aykırılık oluşturduğunu, öğretmenlerin dinlenme hakkını ihlal ettiğini ve iş ile aile yaşamı arasındaki dengeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Miran yaptığı açıklamada Eğitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu'nun Genel Başkan Ali Yalçın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldığını belirtti.

"Uluslararası hukuk metinleri çerçevesinde incelendi"

Uygulamanın ulusal ve uluslararası hukuk metinleri çerçevesinde incelendiğini belirten Miran, "Sendika yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu olarak verilen 'Öğrenci Gelişim Raporları' kapsamında sınıf ve öğrenci düzeyinde rapor hazırlanması ile e-Okul modülleri üzerinden veri girişine ilişkin işlemlerin, ortaokul ve liselerde öğretmenlerin gönüllülük esasına göre istemeleri halinde yerine getirilmesi, bunun dışında ise zorunlu tutulmaması yönünde eylem kararı tüm şubelere duyuruldu" dedi.

Eylem kararı alındı

Açıklamanın devamında, "Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere zorunlu tutulan 'Öğrenci Gelişim Raporları' olarak adlandırılan, öğrenci gelişiminin takibi amacıyla sınıf ve öğrenci düzeyinde öğrenci gelişim raporları hazırlanması ile bu kapsamda e-Okul ilgili modülleri üzerinden veri girişi zorunluluğu işlemlerinin, öğretmenler tarafından ortaokul ve liselerde gönüllülük esasına göre istenmesi halinde gerçekleştirilmesine, istekleri haricinde söz konusu işlemlerin zorunlu olarak gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı

Trump'ın tehditleri gerilimi yükseltti! İran masayı terk etti
Çakarlı araçla yakalanan genç, 'Abim ağır ceza hakimi' dedi ama cezadan kaçamadı

Çakarlı araçla yakalandı, savunması pes dedirtti
Meclis'e 'kadınlar da askere alınsın' başvurusu

Talep Meclis'e geldi: Kadınlara zorunlu askerlik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti

Yunanistan'da alarm! Burnumuzun dibindeki adalarda OHAL ilan ettiler
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı

Milyonda bir yaşanacak olay onun başına geldi, tek sıyrık almadı

Muş'ta iki köy arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 yaralı

İki köy arasında silahlı çatışma! Yaralılar var
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

''Yarım kalan hikayem var'' dedi, geri dönüşü için ateşi yaktı
Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

Tatile çıkıyorlar: 6 yıldıza ekstra izin
Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu

Yardım için gitti, kemerle boğulmaktan son anda kurtuldu