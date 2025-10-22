Öğretmenler, Öğrencilerine Otonom Uçuş Yapabilen Model Uçak Yapımını Öğretiyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel bir okulda çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cankut Taş ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emre Topaloğulları internetten bakarak öğrendikleri otonom uçuş yapabilen model uçak yapımını kurdukları atölyede öğrencilerine öğretiyor.

Keşan'da özel bir okulda çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Cankut Taş ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emre Topaloğulları, 2022 yılında bir veli ve öğrencilerinin talebi üzerine internetteki kaynakları araştırarak ve videoları izleyerek otonom uçuş yapabilen model uçak yapımını öğrendi. Taş ve Topaloğulları, okulda kurdukları atölyede havacılık merakı olan öğrencilerine model uçak yapımı ve otonom uçuş sistemleri üzerine eğitim vermeye başladı. Öğretmen ve öğrencilerden oluşturulan takımlar, TEKNOFEST ve Milli Eğitim Bakanlığı Robot İnsansız Hava Araçları yarışmasına katılarak, çeşitli dereceler elde etti.

'ÖĞRENCİLER OLDUKÇA MERAKLI'

Cankut Taş, yaklaşık 3 yıl önce bir veli ve öğrencinin tavsiyesi üzerine otonom uçuş yapabilen model uçaklar üzerine çalışma yapmaya başladıklarını belirterek, "Bir velimiz bize havacılık konusunda okulda meraklı öğrenciler olup olmadığını sordu. Biz de Emre hocam ve öğrencilerimizle beraber bu konuda kafa yormaya başladık. Bu konuda ilgili ve meraklıydık. Elimizde internet gibi ciddi bir bilgi kaynağı vardı. İnternetten öğrendiğimiz yeni bilgilerle bilgilerimizi revize ediyoruz. Zaman zaman uçuşlarda kaza kırımlar yaşıyoruz. 'Neden kaza kırım yaşadık?' bunu araştırıyoruz. Biraz mühendislik. Yaptığımız mekatronik gibi. İşin içinde hem yazılım var hem mekanik var hem de elektronik var. Öğrenciler oldukça meraklı. Sadece elektronik değil. Elden atmalı model planörlerde de okul olarak biz Emre hocamla beraber Türkiye derecelerimiz var. Ferdi kızlarda Türkiye birincilerimiz var. Erkek takımlarda Türkiye 4'üncülüklerimiz var. Türkiye atış rekoru kıran bir öğrencimiz var. Kendisi bizimle atölyede çalışıyor. Mekanizmalarımız olsun, cihazlarımız olsun, uçaklarımız olsun sürekli okula getirip bırakıyoruz ki çocuklar gelsin bunlara dokunsunlar. Çocuklarda bir merak duygusu uyandırmak için biz bunu yapıyoruz. Belki bugün dokunacağımız bir çocuk ileride son teknoloji insansız savaş uçağı olsun insansız hava araçları olsun Türk savunma sanayisine ciddi anlamda katkı sağlayacak bireyler haline dönüşebilecek diye ümit ediyoruz" dedi.

Bu güne kadar TEKNOFEST ve MEB Robot İnsansız Hava Araçları yarışmasına katıldıklarını ve çeşitli başarılar elde etiklerini de ifade eden Taş, bundan sonra da çalışmalarına devam ederek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı sürdüreceklerini söyledi.

'EN BÜYÜK AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE BİR VİZYON KATMAK'

Emre Topaloğulları, internetten teorik bilgiler edinerek yaptıkları otonom uçuş yapabilen model uçakları sahada pratiğe dökerek uçuşlar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yarışma serüvenimiz TEKNOFEST ile başladı. İlk etapta eğitim teknolojileri alanında katıldık. Daha sonra liseler arası insansız hava araçları yarışmalarına katıldık. Türkiye dördüncülüğü ve performans ödüllerimiz var. Bizim en büyük amacımız yarışmalara katılmaktan ziyade öğrencilerimize bir vizyon katmak. Öğrencilerimizin gittiğimiz yarışmalarda bir mühendisle tanışıp oradaki iş imkanını öğrenmesi bizim için en büyük kazanım olacaktır. Öğrencilerimizi yetiştirip, her yıl yarışmalara farklı öğrenciler götürüp yarışma deneyimi kazanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

'KENDİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ'

Lise 11'inci sınıf öğrencisi Metehan Günday da insansız hava araçlarına daha önce de ilgisi olduğunu kaydederek, "Okula gelince ilgimi hocalarıma anlattım ve çok ilgilenerek bana yol gösterdiler. Onlar olmasaydı sadece bir ilgi olarak kalırdı. Ama ilgimi hayata geçirdim" ifadelerini kullandı.

Lise 12'nci sınıf öğrencisi Yağız Köprü ise otonom uçuş yapabilen maket uçaklar ve elden atılabilen uçaklar tasarladıklarını belirterek, "Bu uçaklarla Türkiye genelinde yarışmalara gidiyoruz. Buradan öğrendiğim bilgiler benim çok işime yarıyor. Ben aynı zamanda bir dron pilotuyum. Tarımsal ilaçlama yapıyorum. Burada öğrendiğim bilgilerin günlük yaşamımda çok faydası oluyor. Otonom model uçakların çalışma sistemlerini öğrendim. Sensörleri ve uçuş sitillerini öğrendim. Aynı zamanda kumandaya elim daha yatkın oldu bununda bana çok faydası oldu. Kendimizi daha da geliştireceğiz. Çünkü devir bunu gerektiriyor" dedi.