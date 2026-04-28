Öğrenciler vakıf eserleri deneyimlerini rektörle paylaştı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yürütülen "Tarihi Eserleri Yerinde Görme ve Deneyimleme" projesine katılan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Akın Levent'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, proje sürecine ilişkin izlenimlerini paylaşarak Levent'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın yürütücülüğünde ve Arş. Gör. İbrahim Kurtcebe Akkuş'un katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında 40 öğrenci ve 4 akademisyen 3 gün süren bir program gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde özellikle vakıf eserleri üzerinden Türk-İslam medeniyetinin izlerinin yerinde incelendiği, öğrencilerin tarihi yapıları sahada görerek teorik bilgilerini pekiştirdiği belirtildi.

İstanbul'daki Tarihi Yarımada başta olmak üzere cami, türbe, han ve hamam gibi birçok vakıf eserinin ziyaret edildiği programın, öğrencilerin tarih bilinci ve kültürel farkındalığını artırmayı amaçladığı ifade edildi. - ERZİNCAN

