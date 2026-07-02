İzmir'in tarihi okuluna hayırsever ve gönüllü desteğiyle modern kütüphane

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan tarihi Ödemiş Ortaokulu, hayırsever vatandaşların ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerinin destekleriyle yaklaşık 4 bin kitabın yer aldığı modern bir kütüphaneye kavuştu.

Kurtuluş Savaşı döneminde Kuvay-i Milliye'nin silah dağıtım merkezi olarak da kullanılan tarihi eğitim yuvasında hazırlanan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete girdi. Dekorasyonu hayırsever Ercüment Aksel, bilgisayar donanımı ve kitapları ise Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK) tarafından karşılanan alanın açılışına Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, Okul Müdürü Özgür Yalçın, Türk Kızılay Ödemiş Şube Başkanı İsmail Ekmekçi ile projeye destek veren gönüllüler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Tarihi binamız geleceğe ışık tutuyor"

Okulun köklü geçmişine değinen Ödemiş Ortaokulu Müdürü Özgür Yalçın, kütüphanenin bin 200 öğrenci için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Yalçın, "Cumhuriyet dönemine tanıklık eden, 1932 yılı ve öncesinde eğitim-öğretime açılmış iki tarihi binaya sahibiz. Kurtuluş Savaşı döneminde halktan toplanan silahların düzenli orduya dağıtıldığı bir merkez üssü olan bu yapılar, restore edilerek öğrencilerimiz için faydalı hale getirildi. Daha önce küçük bir kütüphanemiz vardı ancak şimdi çok daha güzel ve modern bir alana kavuştuk. Öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak ve okuma kültürünü destekleyecek olan yeni bir eğitim alanımız oldu" dedi.

"Bir çocuğun hayalinin filizlendiği yer"

Kampanyaya öncülük eden sivil toplum kuruluşu temsilcisi Aslı Sarı ise, yürütülen çalışmalar dahilinde bir ay gibi kısa bir sürede 4 bin kitap topladıklarını ifade ederek, Türkiye genelindeki 14'üncü kütüphaneyi açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Sarı, "Tarihi dokusuyla bizlere geçmişi hatırlatan bu kıymetli okulda, geleceğe açılan çok özel bir kapıyı birlikte aralamanın heyecanı içindeyiz. Bu kütüphane yalnızca raflardan ve kitaplardan ibaret değildir; burası bir çocuğun hayalinin filizlendiği yerdir. Bir toplumun hedefi çocukların hayalleriyle yazılır. Biz o umudu büyütmek için buradayız" diye konuştu.

Okula dekorasyon ve mobilya desteği sağlayan hayırsever Ercüment Aksel'in geçtiğimiz kasım ayında da annesi ve babası adına depremden etkilenen Hatay Samandağ'daki Kuşalanı İlkokulu'nda bir kütüphane açarak eğitime destek verdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı