Niğdeli Öğrenciler Bilim Kampında Buluştu
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile TÜBİTAK koordinesinde hazırlanan "Bilimin İzinde, Geleceğin Peşinde" projesi kapsamında öğrenciler Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen kampa katıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile TÜBİTAK koordinesinde hazırlanan "Bilimin İzinde, Geleceğin Peşinde" projesi kapsamında öğrenciler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kampa katıldı.
10-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde eğitim gören 38 öğrenci katılım sağladı.
Terör örgütlerinin gençlik yapılanmalarının hedefinde olabilecek gençlerin ilgi ve enerjilerinin bilimsel ve sosyal alanlara yönlendirilmesinin amaçlandığı proje kapsamında kamp süresince öğrencilere çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.