Niğde POMEM'de mezuniyet coşkusu

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 721 polis adayı, düzenlenen 32. Dönem Mezuniyet Töreni ile meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Yemin ederek mezun olan polis adaylarının heyecanına aileleri, il protokolü ve emniyet teşkilatı mensupları ortak oldu.

Niğde POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen törene, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, il protokolü üyeleri, emniyet teşkilatı mensupları, kurum temsilcileri ve polis adaylarının aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, zorlu eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 721 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı.

Vali Akmeşe: "Sadece bir mesleğe değil, büyük bir sorumluluğa adım atıyorsunuz"

Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, polis adaylarının önemli bir göreve hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada devletimizin huzur ve güvenliği için görev üstlenecek gençlerimizin meslek hayatlarına ilk adımlarını atmalarının gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra edeceğiniz yeminle birlikte yalnızca bir mesleğe değil, büyük bir sorumluluğa da adım atacaksınız. Bu çatı altında kazandığınız bilgi, disiplin ve değerler görev hayatınız boyunca sizlere rehberlik edecektir."

Polislik mesleğinin yalnızca cesaret değil; sabır, disiplin, merhamet, hukuk bilgisi ve vicdan gerektirdiğini vurgulayan Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözünü hatırlatarak, polis-vatandaş ilişkisinin devlet ile millet arasındaki güven bağının en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Niğde POMEM bugüne kadar 15 bin 417 mezun verdi

Niğde POMEM'in Emniyet Teşkilatı için önemli bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Akmeşe, bugüne kadar toplam 15 bin 417 mezun veren merkezin, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan binlerce emniyet mensubunun yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Tören kapsamında dönemlerini dereceyle tamamlayan polis adaylarına başarı belgeleri ve çeşitli ödüller verildi.

Mezuniyet belgelerini alan genç polisler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşarken, aileler de gurur dolu ve duygusal anlar yaşadı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı