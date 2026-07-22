Niğde'den 2026 YKS'de 79 derece

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kent genelinde elde edilen başarıları açıkladı.

Açıklanan sonuçlara göre Niğdeli öğrenciler, Türkiye genelinde ilk 100'de 2, ilk 500'de 8, ilk 1000'de 13 ve ilk 5000'de 56 derece elde etti. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik eder; öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı