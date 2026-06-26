Haberler

Niğde'de 67 bin 811 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Niğde'de 67 bin 811 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Atatürk Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Nedim Akmeşe, Vali Yardımcısı Baha Büyükaymakçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı. Vali öğrencilere tatili verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Niğde'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Atatürk Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Vali Yardımcısı Baha Büyükaymakçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek katıldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali Nedim Akmeşe öğrencilere tatili verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilere bol kitap okumalarını, dinlenmelerini ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini öneren Vali Akmeşe; öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak karnelerini dağıttı, kitap hediye etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler