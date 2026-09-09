Niğde’de 778 kişiye narkotik bilgilendirmesi

Niğde'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 17 etkinlikte 778 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 778 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara el broşürleri de dağıtıldı.

Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kent genelinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı