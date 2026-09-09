Haberler

Niğde’de 778 kişiye narkotik bilgilendirmesi

Niğde’de 778 kişiye narkotik bilgilendirmesi
Güncelleme:
+21 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde’de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 17 etkinlikte 778 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 17 etkinlikte 778 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 778 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara el broşürleri de dağıtıldı.

Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının kent genelinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin iç çamaşırı markasının davetinde giydiği kıyafet geceye damga vurdu

İç çamaşırı markasının davetinde tüm bakışlar üzerindeydi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! Bugün de "Beyaz" Haydar gözaltında
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...