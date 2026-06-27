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Nazilli Lisesi Erasmus+ projesini başarıyla tamamladı

Nazilli Lisesi Erasmus+ projesini başarıyla tamamladı
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Nazilli Lisesi, Polonya koordinatörlüğünde yürütülen 'Engelleri Yetenekle Birlikte Aşalım' Erasmus+ projesini başarıyla tamamladı. Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenler Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Hollanda'da eğitim faaliyetlerine katıldı, son hareketlilik Prag'ta gerçekleşti.

Nazilli Lisesi, Polonya koordinatörlüğünde yürüttüğü 'Let's Cross the Barriers Through Talent Together' (Engelleri Yetenekle Birlikte Aşalım) isimli Erasmus+ projesi çalışmalarını başarıyla tamamlandı.

Öğrencilerin spor, sanat ve edebiyattaki yeteneklerinin desteklenerek okul başarılarının arttırılmasını hedefleyen projede; Nazilli Lisesi İngilizce Öğretmeni Aylin Oruç'un koordinatörlüğünde öğrenci ve öğretmenler, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve Hollanda'da gerçekleştiren eğitim faaliyetlerine katıldı. Eğitimlerde öğrencilerin yeteneklerini geliştirecek uygulamalar, sunumlar, kültürel etkinlikler düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin yeni bilgiler öğrenip, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduğu 'Engelleri Yetenekle Birlikte Aşalım' projesi okulda da büyük heyecan uyandırdı.

Finalde Prag'ın kültür ve tarihini tanıdılar

Projenin ikinci uluslararası hareketliliği 12-16 Ocak tarihleri arasında Nazilli Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilirken 3. hareketliliği de geçtiğimiz Mayıs ayında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ta tamamlandı. Etkinlik süresince öğrenci ve öğretmenler, dijital yeterlilik, görsel sanatlar, video ve film hazırlama eğitimleri alıp, Prag kültür ve tarihini tanıdı. Nazilli Lisesi Müdürü Soner Gümüş, projede görev alarak Türkiye'yi en iyi şekilde tanıtan öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek Nazilli Lisesi'nin başta ilçede olmak üzere il ve ülke genelinde başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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