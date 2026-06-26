Muş'ta 96 bin 341 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Muş'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 702 okulda eğitim gören 96 bin 341 öğrenci karne aldı.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Kent genelinde 702 okulda eğitim gören 96 bin 341 öğrenci karne heyecanı yaşarken, törene katılan Muş Valisi Avni Çakır öğrencilere karnelerini dağıtarak başarı dileklerinde bulundu. Karne dağıtım programında sınıfları ziyaret eden Vali Avni Çakır, öğrencilerle bir süre sohbet ederek yaz tatilini verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Çakır, "Şu an Vahit Özmen İlkokulu'ndayız. Vahit hocamız ve kıymetli eşi Nevin Hanım ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürümüzün de katılımıyla öğrencilerimize karnelerini takdim ettik. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde 702 okulumuzda, 96 bin 341 öğrencimiz ve 6 bin 717 öğretmenimizle verimli, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktık. Devlet olarak, bakanlık olarak, valilik olarak ve Muş'ta eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte en büyük önceliğimiz çocuklarımızı geleceğe en güçlü şekilde hazırlamaktır. Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliklerimiz, velilerimiz ve tüm paydaşlarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimin ancak ortak emek ve dayanışmayla başarıya ulaşabileceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

"Amacımız; çocuklarımızı yarınlara donanımlı, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak hazırlamaktır" diyen Vali Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda Muş son yıllarda eğitim alanında önemli bir ivme yakaladı. Özellikle LGS ve üniversiteye giriş sınavlarında elde ettiğimiz başarı her geçen yıl artıyor. Daha fazla öğrencimizi nitelikli liselere ve başarılı üniversitelere yerleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu başarı grafiğimizi daha yukarı taşıyacağız. Biz eğitim anlayışımızı yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmüyoruz. Çocuklarımızın sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerde de aktif olarak yer almalarını önemsiyoruz. Çünkü bu alanlar onların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve yeteneklerini keşfetmelerine önemli katkılar sağlıyor. Spor da bu noktada en güçlü araçlarımızdan biri."

2025-2026 eğitim öğretim yılında büyük bir özveriyle görev yapan tüm idarecilere, öğretmenlere eğitime verdikleri katkılardan teşekkür eden Vali Çakır, "Vahit Özmen İlk ve Ortaokulu bunun en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Okulumuz geçtiğimiz hafta on binlerce ortaokul arasından Türkiye beşincisi olarak hepimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıda emeği bulunan okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bunun yanında farklı branşlarda ilimizi bölge ve Türkiye genelinde başarıyla temsil eden çok sayıda öğrencimiz var. Elde edilen bu başarılar, doğru yolda ilerlediğimizin en somut göstergesidir. Velilerimiz, eğitim sürecinin en önemli paydaşlarından biridir. Sevgili öğrencilerimize ise huzurlu, sağlıklı ve bol dinlenmeli bir yaz tatili diliyorum. Bu tatili fazlasıyla hak ettiler. İnşallah yeni eğitim öğretim yılında da aynı azim ve heyecanla yollarına devam edecek, gelecekte ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak yetişecekler" şeklinde konuştu.

Törende Çakır'a, Muş Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Prof. Dr. Vahit Özmen ve Dr. Nevin Özmen eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı