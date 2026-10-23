Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da eğitim yatırımları Vali Akbıyık başkanlığındaki toplantıda ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da eğitim yatırımları Vali Akbıyık başkanlığındaki toplantıda ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da devam eden ve planlanan eğitim yatırımları, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığındaki toplantıda ele alındı. Toplantıda okul binaları, güçlendirme çalışmaları ve yeni tesislerin gerçekleşme oranları incelendi; Akbıyık yatırımların takvimde tamamlanmasını istedi.

Muğla genelinde devam eden ve planlanan eğitim yatırımları, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirilen Milli Eğitim Yatırımları Toplantısı'nda ele alındı.

Toplantıda, il genelinde yapımı devam eden okul binaları, güçlendirme çalışmaları ve yeni eğitim tesislerine ilişkin son durum değerlendirildi. Yatırımların fiziki ve mali gerçekleşme oranlarının ayrıntılı şekilde incelendiği toplantıda, projelerin ilerleyişi ve tamamlanma süreçleri üzerinde duruldu.

Öğrencilerin çağın gereklerine uygun, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, devam eden yatırımların belirlenen takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Vali Akbıyık, eğitim yatırımlarının hayata geçirilmesinde görev alan tüm birimlere ve personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buse Terim’den sevgilisiyle romantik konser paylaşımı

Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi: Seni bulup...
Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor

10 bin dolara dron düşürüyor! 9 ülke Türk sistemini kullanıyor
Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira

Türkiye'de sadece iki yerde yetişiyor! Kilosu tamı tamına 50 bin lira
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin

Yeni kriz: Parayı geri ver yoksa...