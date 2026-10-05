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Muğla'da eğitim ve istihdam için toplanan komisyon gençler için projeleri görüştü

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Muğla'da eğitim ve istihdam için toplanan komisyon gençler için projeleri görüştü
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Muğla’da İl Hayat Boyu Gelişim ve Vizyon Haritası Komisyonu, eğitim ve istihdam ile gençlerin geleceğini görüştü. Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığındaki toplantıda kurumlar arası iş birliği ve yeni projeler istişare edildi.

Muğla'da eğitim, istihdam ve gençlerin geleceğine yönelik çalışmaların ele alındığı İl Hayat Boyu Gelişim ve Vizyon Haritası Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlık etti. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde eğitim, istihdam ve gençlerin geleceğine yönelik yürütülen ortak proje ve çalışmalar değerlendirildi. Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Kamu kurumları ve paydaş kuruluşların ortak yürütmesi planlanan yeni projelerin de istişare edildiği toplantıda, gençlerin eğitimden istihdama uzanan süreçte daha güçlü şekilde desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak akılla yeni projelerin hayata geçirilmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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