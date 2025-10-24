Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği test sınavları ve açık uçlu sorular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, bu alanda yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bakan Tekin, "Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar" başlığıyla düzenlenen Bab-ı Ali Toplantıları'nda konuştu. Türkiye'deki eğitim sistemine pozitif katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Tekin, gençlerin teknolojik altyapısını güçlendirmenin Bakanlığın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

"TEKNOLOJİK EKOSİSTEM OLUŞTURUYORUZ"

Çağın gereklerine uygun olarak okulların imkanlarını güçlendirdiklerini kaydeden Tekin, öğrenci ve öğretmenlerin teknolojiye adapte olmasını sağlayacak adımların da önemine dikkat çekti. Türkiye'de hem üretim hem de tüketim açısından sağlıklı bir teknoloji ekosistemi kurmayı amaçladıklarını belirten Tekin, kamuya ait 65 bin okulun tamamının internet erişimine açık olduğunu ifade etti.

"EBA DÜNYANIN EN ZENGİN EĞİTİM PORTALLARINDAN BİRİ"

Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın, içerik bakımından dünyadaki en zengin eğitim portallarından biri olduğunu söyledi. EBA'nın sürekli güncellendiğini vurgulayan Tekin, öğrencilerin etkileşimli tahtalar üzerinden yüzbinlerce içeriğe ulaşabildiğini belirtti.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ BAKANLIK YÖNETİM SİSTEMİ KURDUK"

Bakan Tekin, yapay zeka uygulamalarının eğitimde yaygın biçimde kullanılmaya başlandığını belirterek şunları söyledi:

"Personel politikasından öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesine, fiziki okul yatırımlarından devamsızlıklara kadar her şeyi takip edip anında müdahale edebileceğimiz bir mekanizma kurmak zorundayız. Türkiye'de ilk kez karar destek sistemi aracılığıyla çalışan bir bakanlık yönetim sistemi kurduk. Bu sistem, okulların bakım-onarım süreçlerinden öğretmenlerin ders yüküne kadar her alanı yapay zeka desteğiyle izliyor."

Tekin, sistemin karar alma süreçlerini daha rasyonel hale getireceğini ve kamu kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlayacağını ifade etti.

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak "Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı" kurulduğunu hatırlatan Tekin, bu birimin tüm yapay zeka süreçlerini koordine ettiğini söyledi.

"Eğitimde yapay zeka uygulamalarına dair uluslararası gelişmeleri yakından izliyor, Türkiye'de bu alandaki çalışmaları sistematik şekilde yürütüyoruz."

"TÜBİTAK İLE AÇIK UÇLU SORU PROJESİ GELİŞTİRİYORUZ"

Bakan Tekin, test sınavlarının kaldırılması ve açık uçlu soruların değerlendirilebilmesi için yeni bir yapay zeka projesi üzerinde çalıştıklarını da açıkladı:

"Test sınavlarının kalkması gerektiğini herkes söylüyor ancak açık uçlu soruların objektif biçimde değerlendirilmesi konusunda tereddütler var. Bu nedenle TÜBİTAK ile iş birliği içinde, yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi için proje geliştiriyoruz."

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu anlamda Türkiye'de ilk yapay zeka politika belgesi ve eylem planını hazırlayan kurum olduğunu da vurguladı.