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Milyoner'de yarışmacının bilemediği "İstiklal Marşı" sorusu isyan ettirdi

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında İlayda Kutevu isimli yarışmacı bilemediği İstiklal Marşı sorusuyla hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına uğrattı.

ATV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın devraldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışması ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

Yarışmanın 119. bölümünde 20 bin TL'lik 5. soruda İlayda Kutevu isimli yarışmacıya "İstiklal Marşı'nın birinci kıtasının kaçıncı dizesi 'O benimdir' ifadesiyle başlar?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Milyoner'de yarışmacının bilemediği 'İstiklal Marşı' sorusu isyan ettirdi

Cevaplarda ise A. Birinci, B. İkinci, C. Üçüncü, D. Dördüncü şıkları yer aldı. Yarışmacı 'Üçüncü' diyerek yanlış cevabı verdi ve 5 bin TL ödül kazandı. Yarışmacının yanlış cevabı hem seyirciyi hem de Oktay Kaynarca'yı şaşkınlığa uğrattı. Kaynarca bu durum karşısında "Acele ettin, sağlık olsun" demekle yetindi.

Milyoner'de yarışmacının bilemediği
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Oktay Kaynarca Magazin Yarışma Eğitim

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Yorumlar (20)

Mehmet Vatandaş:

son 22 yılın eseri bir gençlik

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Mehmet Vatandaş:

Bu gibiler Atamızın izinde olan değil son 22 yılın gençliği

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Hikmet Demirci:

Heyecandan yanlış cevap vermiş olabilir. Bu kadar abartmayın, şaşırmayın, kaç kişi ezbere biliyor, bilmeyen sayısı daha çoktur. Anket yapın bakalım sonuç ne çıkacak.

97
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Abuzer Sever:

Atam izindeyiz. Bazı partiler bir kaç heykel daha diksin bunun gibileri çoğalır o vakit....

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NediyonDegisik:

Cok buyutuluyor bazi konular. okul siralarinda ezberebilinirdi kadin hayatina focuslanmis ne yapsin istiklal marsinin kitasini bilse ne olacak bilmese ne olacak ulkeyi mi kurtaracak toksiklik resmen baska birsey degil. aynisi islami sorularda da var peygamber kac yilinda dogdu, emmisi, dayisi kizi sulalesi, kadir gecesi vs vs. yav kardesim bunlar size ozel gucler sunmuyor. Memlekete hayirli insan olmak istiyorsan Ahlakli olmak, kul hakki yememek. iste bunlari yapmak en zoru

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Turan Şahin:

son 23 yılın gençliği budur,Atatürkçü gençlik olsaydı hemen bilirdi,

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Mehmet Vatandaş:

NediyonDegisik: yorumunun büyük kısmına katılıyorum kardeşim ama İstiklal Marşımızın iki kıtasını da bilelim be

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Damla Sengul:

burada kızı eleştirenler marşı zor okur.

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Koray Çal:

ülkede gitgide gerizekalilik artiyo

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Ali:

Daha marşı okuyamayanlar girmiş burada yorum yapıyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın...

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