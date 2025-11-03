Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: YLSY Bursundan 22 Bin Öğrenci Yararlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin: YLSY Bursundan 22 Bin Öğrenci Yararlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursunun bugüne kadar 22 bin 487 öğrenci tarafından faydalanıldığını duyurdu. 2024 YLSY bursiyerleri için düzenlenen eğitim programında Türkiye'nin bu bursiyerlere ihtiyacının altını çizdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursundan bugüne kadar 22 bin 487 öğrencinin faydalandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 YLSY bursiyerlerine yönelik düzenlenen 'Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı'na katıldı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen programa 360 bursiyer katıldı. Bakan Tekin, bu programı çok önemsediklerini vurgulayarak, "2013-2024 yılları arasında bu programda çok ciddi bir revizyon yapıldı. Bu revizyonda hem yeni alanlar eklendi hem yeni ülkeler eklendi hem de bu bursun kullanımıyla ilgili zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiş oldu" dedi.

'13 BİN ÖĞRENCİYİ YURT DIŞINA GÖNDERDİK'

Bakan Tekin, burs süreçlerini Cumhurbaşkanlığı ile beraber yürüttüklerini söyleyerek, "Şu ana kadar toplamda 22 bin 487 öğrenci bugüne kadar bu burstan yararlanmış durumda. 2024 yılı itibarıyla 45 farklı ülkede 121 üniversite ve 42 kamu kurumu adına toplam şu anda 2 bin 185 burs devam ediyor. Şimdi burada bir rakamı daha sizlerle paylaşmak istiyorum; 2002 yılından itibaren toplam 13 bin öğrenciyi bursiyer olarak yurt dışına gönderdik. Bu burstan yararlanmak üzere yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı 2002'den sonra gönderildi" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR'

Ardından bursiyerlere hitap eden Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın getirdiği ve gerektirdiği vakarla çalışmalarınızı yürütün. Bizi iyi temsil edin. İyi temsil edeceğinize de inanıyorum. Hepinize burs sürecimizde başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu ve verimli bir biçimde burslarınızı, eğitiminizi tamamlarsınız ve Türkiye'ye dönersiniz. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye'nin sizin üreteceğiniz bilimsel bilgi birikimine ihtiyacı var. Türkiye'nin sizi yurt dışında ülkemizi iyi temsil etmenize ihtiyacı var. Bu bilinçle hareket edeceğinizi biliyorum" diye konuştu.

Program, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın ' Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi', Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin ' Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacı ve Yetiştirilmesi', Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi'nin 'Batı'nın Türkiye Algısı ve Ermeni Meselesi' ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in '1416'lı Olmak-Tecrübe Aktarımı' konulu konuşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Soyunma odasından çıkana bakın! Yapılan savunma daha skandal
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun gençlik sırrı belli oldu: Estetik dokunuşlar ortaya çıktı

İmirzalıoğlu'nun yaptırdığı estetik operasyonlar ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Barış Alper hamlesi

Taraftarın tepki gösterdiği Barış Alper hakkında yeni gelişme
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı

Tahliye sonrası vahşet! Kovaladığı kadını öldürüp kafasına sıktı
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.