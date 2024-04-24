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Bakan Tekin: Rakamda uzlaştık, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında atama sayısı açıklanabilir

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık. 2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız." dedi.

BAKAN TEKİN ÖĞRETMENLERİN BEKLEDİĞİ HABERİ VERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğretmenin beklediği atamalarla ilgili müjdeyi verdi. Bakan Tekin, rakamda uzlaşıldığını, önümüzdeki hafta netleşeceğini belirtti.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KABİNE TOPLANTISI OLURSA AÇIKLANABİLİR"

Bakan Tekin, "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız. Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık." ifadelerini kullandı.

LGS TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

LGS tarihinde de değişiklik olmayacağını ifade eden Bakan Tekin, sınavın 2 Haziran'da yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN, "ATAMALAR FAZLA UZAMAYACAK" DEMİŞTİ

Öğretmen atamalarıyla ilgili ilk açıklamayı geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yapmıştı. Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." demişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kabine KPSS Gündem Eğitim Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Üsame Akbaba:

Kabine toplantısı olursa rakam açıklanabilir demiş. Cümlede hem koşul var hem ihtimal var. Kimse inanmasın.

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Nuri Aga:

Ya olmazsa o toplantı...

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Salih Kandıralı:

Amaç Öğretmenlik değil. Klasik Devlet memuru olup sene de 100 gün çalışıp maaşı alıp yan gelip yatmak.

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