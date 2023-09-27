Mezuniyet törenine damga vuran olay! Genç kız, kendisine sarılmak isteyen erkek arkadaşını böyle itekledi
Mezuniyet töreninde kaydedilen bir görüntüde genç bir kızın, kendisine sarılmak isteyen erkek arkadaşını ittiği görülüyor. Alandakilerden biri tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir lise diploma töreninde ilginç anlar meydana geldi.
İki arkadaşın mezuniyet töreninin ardından büyük sevinçle kutlama yaptılar. Bu sırada da bir genç, karşısındaki kız arkadaşını tebrik etmek için yanına gitti. Gencin kendisine sarılmaya çalıştığını fark eden genç kız, itekleyerek alandan uzaklaştı.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, o anlar dikkat çekti.