Mezuniyet törenine damga vuran olay! Genç kız, kendisine sarılmak isteyen erkek arkadaşını böyle itekledi

Mezuniyet töreninde kaydedilen bir görüntüde genç bir kızın, kendisine sarılmak isteyen erkek arkadaşını ittiği görülüyor. Alandakilerden biri tarafından kaydedilen görüntü kısa sürede viral oldu.