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Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimi için proje

Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocukların eğitimi için proje
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden kopmaması amacıyla yürütülen proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimden kopmaması amacıyla yürütülen proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Yığılca Kaymakamı Mustafa Talha Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Pikolo Derneği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitim ve sosyal etkinlikleri yerinde inceledi.

Mevsimlik tarım işçisi olarak ilçede bulunan ailelerin çocuklarının eğitim hayatından geri kalmaması, küçük yaşta çalıştırılmalarının önüne geçilmesi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen proje hakkında bilgi alan Kaymakam Aydın, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Proje kapsamında çocukların eğitim, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kaymakam Aydın, çocukların küçük yaşta çalışma hayatına yönelmek yerine eğitimlerine devam etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mevsimlik tarım işçisi ailelerin ve ilçede misafir olarak bulunan çocukların eğitim başta olmak üzere kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Aydın, projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pikolo Derneği, öğretmenler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaymakam Aydın, öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğa ortak olurken, çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerini destekleyen çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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